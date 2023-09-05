Жители Петербурга и Ленобласти в среднем отдавали на благотворительность 883 рубля

Жители Петербурга и Ленобласти стали самыми щедрыми благотворителями в России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Петербурга и Ленобласти больше всех в России отдают на благотворительность. Средняя сумма пожертвований во втором квартале 2023 года составила 883 рубля, что на шесть процентов больше, чем было годом ранее. При этом объем благотворительных взносов вырос на 16 процентов, а общее число пожертвований - на 10 процентов. Об этом рассказали аналитики сервиса ЮMoney.

На втором месте в рейтинге оказалась Москва и Московская область. Там жители в среднем отдают на благотворительность 696 рублей. А замкнул тройку самых щедрых регионов Краснодарский край, жители которого в среднем жертвуют 465 рублей.

- Самые большие суммы в онлайне жертвуют на помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями, людям с онкологией, а также фондам, которые помогают всем нуждающимся: бездомным, жертвам катастроф, людям с инвалидностью и другим, - отметили аналитики.

Так, с января по август в среднем на лечение детей россияне жертвовали около 500 рублей, что на 20 процентов больше, чем это было в аналогичный период 2022 года. Но самые больше благотворительные взносы - в среднем 1,3 тысячи рублей - неравнодушные делают в фонды, которые помогают детдомам, интернатам, детям с особенными потребностями и детям из малообеспеченных семей.