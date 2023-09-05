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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 14:34

Мужчина погиб при столкновении двух лодок на Новоладожском канале в Ленобласти

Транспортная прокуратура организовала проверку после гибели мужчины на лодке в Ленобласти
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Мужчина погиб при столкновении двух лодок в Ленобласти. Фото: СЗТП

Мужчина погиб при столкновении двух лодок в Ленобласти. Фото: СЗТП

Прогулка на лодке по Новоладожскому каналу для жителя Ленобласти закончилась трагично. Он на огромной скорости двигался по воде и врезался в моторную лодку. От столкновения мужчина получил серьезные травмы и погиб на месте. Все произошло 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- По предварительным данным, собственник ПВХ-лодки с надувными бортами двигался на большой скорости по Новоладожскому каналу, где столкнулся с моторной лодкой и получил несовместимые с жизнью травмы, - говорится в сообщении ведомства.

В связи с происшествием транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания. В ведомстве установят все обстоятельства случившегося, и если будут основания, то примут меры прокурорского реагирования.