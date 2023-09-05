Петербурженка столкнула с лестницы соседку, защищая свой палисадник от ее собаки

Петербурженка получила штраф в 10 тысяч рублей после столкновения соседки с лестницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конфликт между двумя жительницами дома по проспекту Энергетиков в Петербурге закончился для одной из девушек серьезными травмами, а для другой - уголовным делом. Петербурженка в порыве эмоций толкнула соседку руками в плечи, а та упала вниз по лестнице. Как оказалось, дамы поссорились из-за того, собака потерпевшей справляла нужду на палисадник подсудимой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Потерпевшая упала с лестницы и получила повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. В связи с этим женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда по неосторожности. Она вину признала и раскаялась в содеянном, - уточнили в пресс-службе.

Отметим, что данная статья предусматривает вплоть до ареста на шесть месяцев. Однако петербурженка отделалась штрафом в 10 тысяч рублей.