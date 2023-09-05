Четыре зубра сбежали из охотничьего хозяйства в Ленобласти

Четыре сбежавших из вольера зубра могут разгуливать по заказнику «Раковые озера» и других близлежащих районах Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четыре зубра сбежали из вольера в одном из охотничьих хозяйства в Ленобласти. Теперь животные, которые считаются самыми крупными и тяжелыми наземными млекопитающими Европы, свободно разгуливают на воле. По данным дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Ленобласти, они могут находиться в государственном заказнике «Раковые озера», а также на побережье Вуоксы, в районе Зеленого мыса и возле населенных пунктов Шлюз Гремучий и Зверево.

- Просим вас учитывать эту информацию при посещении ООПТ и просто природных территорий в указанных районах, - добавили в пресс-службе дирекции ООПТ.

Эти животные редко нападают на людей, но подходить к ним близко не следует. Ведь их вес может достигать 920 килограммов, и, если по каким-то причинам зверь захочет напасть, то для человека все может закончиться трагично. Поэтому в пресс-службе посоветовали при обнаружении зубра позвонить на горячую линию дирекции: +7 921 636-69-39.