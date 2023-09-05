Из школы №338 в Петербурге уволилось одновременно 17 учителей

Из школы №338 уволилось одновременно 17 учителей в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 338-й школе Петербурга внезапно начался кадровый переполох. Родители учащихся пожаловались на массовое увольнение преподавателей. Как сообщили spb.kp.ru в пресс-службе администрации Невского района, почти 20 педагогов действительно покинули коллектив.

– В начале учебного года из образовательного учреждения ушли 17 учителей, – уточнили в пресс-службе местной администрации.

Естественно, такие незапланированные перестановки заставили понервничать абсолютно всех: оставшийся педагогический состав, руководство, родителей и даже детей. В официальных социальных сетях учреждения накануне с пониманием попросили отнестись к изменению расписания. Но, по какой именно причине, на подпись к директору одной из лучших школ района принесли почти два десятка заявлений, пока что неизвестно. В администрации района spb.kp.ru пообещали вскоре подробнее прокомментировать ситуацию.