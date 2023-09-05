Неадекватного водителя «Гольфа» заметили на Суздальском проспекте Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неадекватное поведение водителя иномарки сентябрьским вечером привлекло внимание петербуржцев. Мужчина истошно кричал и практически бился в конвульсиях в салоне собственного автомобиля на парковке, расположенной на Суздальском проспекте. Чтобы облегчить страдания бедняги, прохожие вызвали скорую помощь. Об этом сообщил «Дорожный инспектор».

– Мужчина сидел в автомобиле и что-то изображал. Кажется, здесь нужна не бригада медиков, а экзорцист, – написали авторы видеоролика.

Автолюбителем оказался 40-летний местный житель. Ранее его лишили прав в Выборгском районе Северной столицы. Причиной изъятия водительского удостоверения стала пьяная езда. Но мужчину это не остановило, и он снова сел за руль. Что именно спровоцировало такое нервное поведение, остается только гадать и довериться медикам. Но, когда очевидцы произносили «изыди», подергивания усиливались.