Блуждавших по лесам пятерых грубников спасли в Ленобласти

Спасатели четыре раза выезжали на поиски грибников из Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Спасателям из Ленобласти в этот погожий вторник пришлось нелегко. На пульт поисковых отрядов региона четыре раза поступали сообщения о заблудившихся в лесу грибниках. Всех пятерых потерявшихся среди зеленых массивов удалось спасти. Об этом сообщили сотрудники аварийно-спасательной службы области.

– Утром на поиски пенсионерки отправился отряд Тосно. Затем там же заблудился мужчина. Чтобы найти его, спасателям потребовалось полтора часа, – рассказали в пресс-службе организации.

Затем обратную дорогу потеряли две местные жительницы. Вызволял их из природного плена отряд Новой Ладоги. Буквально через двадцать минут прилетела еще одна заявка: пенсионер ушел в лес в районе посёлка Мичуринское Приозерского района, а домой не вернулся. На указанные координаты вновь выехали поисковики. К счастью, всех пострадавших нашли и передали родственникам.