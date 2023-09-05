Водителя-рецидивиста под наркотиками задержали на Выборгском шоссе Петербурга. Фото: vk.com/dorinspb

Водителя «Форда» на Выборгском шоссе задержали сотрудники ГИБДД Петербурга. О странно петляющей машине в инспекцию сообщили другие участники дорожного движения. Когда лихача поймали, оказалось, что мужчина употреблял наркотики. Об этом сообщил «Дорожный инспектор».

– Около трех месяцев назад местному жителю вернули изъятые права. Лишили его их из-за езды под «запрещенкой». Но выводов автолюбитель, вероятно, не сделал, – уточнил автор блога.

34-летний петербуржец согласился на медосвидетельствование. И тест показал психотропные вещества в его организме. Из-за этого инспекторы вынесли нарушителю определение. Сам мужчина отправился для дальнейшего разбирательства в отдел полиции, где правоохранители на него составили протокол. А черный «Форд» увезли на спецстоянку. Там иномарка будет дожидаться своего хозяина.