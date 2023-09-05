Без вести пропавшую 94-летнюю ушедшую в лес пенсионерку ищут в Ленобласти. Фото: ЛизаАлерт

Без вести пропавшую 94-летнюю жительницу Ленобласти ищут волонтеры «ЛизыАлерт». Женщина ушла из дома в СНТ «Алмаз» Выборгского района региона днем 5 сентября. Как сообщили родственники пенсионерки, она направилась в лес, но к вечеру того же дня не вернулась. Ее местоположение длительное время остается неизвестным. Об этом сотрудники поисково-спасательного отряда сообщили в своем сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти человека. Требуется помощь добровольцев, – говорится на ориентировке.

На ней волонтеры указали рост около 160 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза и черные с проседью волосы. В день исчезновения пенсионерка была одета в синюю куртку, серо-сиреневые рейтузы, зеленые калоши и коричневый платок. С собой она взяла коричневую трость и корзину. Всю известную информацию о потерявшейся можно сообщить напрямую инфоргам поиска: Наталье по телефону 8 911 145 26 86, а также Снеже по номеру 8 963 329 19 20.,