Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 20,4% за неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. По совокупному населению этот показатель увеличился на 20,4 процента. При этом темп распространения инфекции оказался ниже уровня недельного эпидемического порога. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Северной столицы.

– Самым эффективным методом борьбы с болезнью и ее осложнениями является вакцинация, – рассказали в пресс-службе ведомства.

К 1 сентября в городе привили более 40,3 тысячи человек. Из них защитный укол получили 12,4 тысячи детей. Вакцинироваться в Роспотребнадзоре рекомендовали детям с шести месяцев, людям, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, беременным женщинам, а также врачам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

В ведомстве напомнили, что для создания иммунитета организму нужно от двух до трех недель.