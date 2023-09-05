Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНаука5 сентября 2023 19:39

Ученые Петербурга создали систему навигации и управления для микроспутников

В новой системе используют специальное программное обеспечение
Элеонора КУРЮМОВА
Ученые Петербурга создали систему навигации и управления для микроспутников.

Ученые Петербурга создали систему навигации и управления для микроспутников.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург вновь доказал свой статус научного центра. Специалисты государственного университета аэрокосмического приборостроения из Северной столицы разработали новую систему навигации микроспутников и управления их групповым полетом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

– Новый механизм использует специальное программное обеспечение. Для него создали усовершенствованный алгоритм технического зрения и структурно-логическую модель спутников в виде 3D-графа, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отметили специалисты, устройство увеличит эффективность работы отечественной низкоорбитальной группировки спутников в различных сферах деятельности. Теперь процесс как мониторинга поверхности Земли, так и организации оперативных систем связи будет проходить в разы успешнее.