Ученые Петербурга создали систему навигации и управления для микроспутников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург вновь доказал свой статус научного центра. Специалисты государственного университета аэрокосмического приборостроения из Северной столицы разработали новую систему навигации микроспутников и управления их групповым полетом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

– Новый механизм использует специальное программное обеспечение. Для него создали усовершенствованный алгоритм технического зрения и структурно-логическую модель спутников в виде 3D-графа, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отметили специалисты, устройство увеличит эффективность работы отечественной низкоорбитальной группировки спутников в различных сферах деятельности. Теперь процесс как мониторинга поверхности Земли, так и организации оперативных систем связи будет проходить в разы успешнее.