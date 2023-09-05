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5 сентября 2023 20:03

Петербуржцы могут сыграть живыми шахматами на Дворцовой площади 20 июля 2024 года

В городе появилась возможность повторить перфоманс столетней давности в Международный день шахмат
Авторы (2):
Элеонора КУРЮМОВА
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербуржцы могут сыграть живыми шахматами.

Петербуржцы могут сыграть живыми шахматами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В следующем году, 20 июля петербуржцы смогут повторить перфоманс столетней давности. В Международный день шахмат на Дворцовой площади планируется провести турнир с живыми фигурами – конями, ростовыми слонами и ладьями. Об этом spb.kp.ru сообщили в пресс-службе Центрального района.

– Мы возрождаем традицию соревнований на открытом воздухе. В 30-летний юбилей со дня образования Центрального района Северной столицы хотим провести «живые шахматы» на главной площади города. Как 100 лет назад, – рассказали в пресс-службе районной администрации.

Предварительно, администрация образования города дополнительно запросила на перфоманс порядка четырех миллионов рублей. Лошади, как предполагается, будут настоящими, в отличие от слонов. Тайной остается только то, кому достанется роль самой сильной фигуры на огромной клеточной доске – ферзя.