Петербуржцы могут сыграть живыми шахматами на Дворцовой площади 20 июля 2024 года

Петербуржцы могут сыграть живыми шахматами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В следующем году, 20 июля петербуржцы смогут повторить перфоманс столетней давности. В Международный день шахмат на Дворцовой площади планируется провести турнир с живыми фигурами – конями, ростовыми слонами и ладьями. Об этом spb.kp.ru сообщили в пресс-службе Центрального района.

– Мы возрождаем традицию соревнований на открытом воздухе. В 30-летний юбилей со дня образования Центрального района Северной столицы хотим провести «живые шахматы» на главной площади города. Как 100 лет назад, – рассказали в пресс-службе районной администрации.

Предварительно, администрация образования города дополнительно запросила на перфоманс порядка четырех миллионов рублей. Лошади, как предполагается, будут настоящими, в отличие от слонов. Тайной остается только то, кому достанется роль самой сильной фигуры на огромной клеточной доске – ферзя.