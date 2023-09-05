Заброшенное здание загорелось на 15 «квадратах» в Парголово. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поздним вечером 5 сентября пожар в заброшенном здании Выборгского района навел много шума. Очевидцы сообщили на пульт спасателей о возгорании на Вокзальной улице в поселке Парголово. Специалисты оперативно прибыли на место и принялись тушить разъяренные языки пламени, растянувшиеся на целых 15 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

– Вспыхнула вся площадь заброшенной кирпичной постройки. Потушить стихию удалось меньше чем за 20 минут, – уточнили в пресс-службе городской организации.

К счастью, в возгорании никто не пострадал. Справиться с разрастающимися языками огня удалось десяти сотрудникам МЧС на двух пожарных машинах. Как рассказали местные жители в сообществе «Девяткино Online», незадолго до происшествия по округе пронеслись два громких хлопка. Имеют отношение они к пожару или нет, неизвестно.