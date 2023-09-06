Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 6 сентября. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Трассу «Кола», ведущую из Петербурга к границе с Королевством Норвегия, перекроют из-за разводки моста через реку Свирь. Так, на два часа 6 сентября участок 236-го километра дороги будет недоступен для автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– С часу и до трех часов дня по реке будет проходить яхтя «Святой Петр». Для этого необходимо развести мост через Свирь у города Лодейное Поле в Ленобласти. Движение автомобилей также полностью закроют на два часа, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В пресс-службе областной организации напомнили, что переправа совмещенная, поэтому по мосту двигаются как автомобили, так и поезда. В Упрдоре также попросили местных жителей заранее планировать свой маршрут следования, учитывая временные изменения.