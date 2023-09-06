Инспекторы ГИБДД задержали пьяную петербурженку с младенцем на Придорожной аллее. Фото: скриншот видео

Накануне ночью по Придорожной аллее разъезжает пьяная автоледи. Очевидцы уточнили, что в салоне находится новорожденный кроха. На место прибыли инспекторы ГИБДД, задержали петербурженку и составили протокол. Об этом сообщил «Дорожный инспектор».

– На место происшествия прибыл спутник нарушительницы и они начали выяснять отношения. Разрезая улицу истошными воплями, женщина волновалась только о сумке и ключах, находящихся у мужчины. А вот непристегнутый и трясущийся в люльке младенец ее вовсе не тревожил, – добавил автор блога.

Инспектору даже пришлось встать стеной между оппонентами, чтобы сберечь малыша, а после и вовсе усадить его мать в патрульную машину. Там она прошла первичное медосвидетельствование и надула целых 0.190 миллиграмм на литр. За это на нее составили протокол, а машину отправили на спецстоянку. Незакрытым остался только вопрос о выполнении родительских обязанностей.