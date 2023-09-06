Дворцовый мост разведут под «Прощание славянки» ночью 8 и 9 сентября

Дворцовый мост разведут под «Прощание славянки». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дворцовый мост в Северной столице будут разводить под музыку военных лет две ночи подряд: с 8 на 9, а также с 9 на 10 сентября. Зрители услышат инструментальные версии знаменитых песен «На безымянной высоте», «Три танкиста», «Прощание славянки» и «Синий платочек». Они прозвучат в рамках шоу «Поющие мосты». Об этом пишет «Вечерний Петербург».

– Жители города услышат в грядущие выходные симфонические и песенные мелодии. Исполняемая в эти ночи музыка звучала и в военные годы. Она напомнит жителям когда-то блокадного Ленинграда все ужасы пережитого, – сообщает издание.

При подборе композиций для празднования 80-летнего юбилея полного освобождения города от фашистов использовались фрагменты первой части Седьмой – «Ленинградской» – симфонии Дмитрия Шостаковича, архивные записи Ансамбля песни и пляски Советской армии имени Александрова. Завершит трек-лист песня «Священная война».