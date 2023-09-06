Проект Пейзажного парка на берегу Охты утвердили в Петербурге. Фото: пресс-служба Красногвардейского района

Новый Пейзажный парк появится в Красногвардейском районе на берегу Охты. Открыть его планируют в 2026 году. Пространство хотят сделать безопасным и всесезонным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

– Вдоль акватории обустроят променад протяженностью четыре километра. Парк зонируют: появятся места для тихого и активного отдыха, спортивная, игровая площадка, территории экстрима, а также сцена и кафе, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Появятся обсерватории для наблюдения за лесными жителями. Их оформят как , «домики для животных» по эскизам детей, принимавших участие в обсуждениях проекта. Строить парк начнут после согласования с профильным комитетом. Благоустройство проходит по программе «Формирование комфортной городской среды».

К слову, концепцию пространства меняли четыре раза с учетом вновь озвученных предложений.