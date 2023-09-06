Три машины вспыхнули на Новгородском проспекте в Петербурге

На место выезжали две пожарные машины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рано утром 6 сентября в Пушкинском районе Петербурга произошел серьезный пожар. На Новгородском проспекте загорелись сразу три автомобиля. Один из них был грузовым. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре поступило около четырех часов утра. Пожарные боролись с огнем около получаса, и в 4:28 пламя было ликвидировано, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По предварительной информации, в машинах никого не было, поэтому в происшествии никто не пострадал. Что стало причиной сильного пожара – пока не известно. Также, как и в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие автомобили. Обстоятельства возгорания предстоит установить дознавателям.

Известно, что на место происшествия в Северной столице выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС.