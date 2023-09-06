Атлантический циклон: Холодно и ветрено будет в Петербурге 6 сентября

В Петербурге будет холодно и ветрено. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В среду, 6 сентября, Петербург находится в холодном тылу атлантического циклона. Это безусловно скажется на погоде в городе. В регионе будет ветрено, ожидается переменная облачность. Об этом в середине недели в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- На западе территории обойдется без существенных осадков, а в восточной половине области пройдут кратковременные дожди, - уточнил синоптик.

Температура воздуха в среду составит от 16 до 18 градусов в Северной столице. В Ленинградской области будет от 13 до 18 градусов днем. Северо-западный порывистый ветер подует со скоростью от пяти до 10 метров в секунду.

Ожидается повышение атмосферного давления до 766 миллиметров ртутного столба. В четверг осадков не предвидится, а воздух вновь прогреется лишь до 18 градусов, хотя синоптики ранее обещали потепление.