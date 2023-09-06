Улицы перекроют в центре Петербурга из-за съемок фильма «Чистые» 8 и 9 сентября

Ограничения будут действовать 8 и 9 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В центре Петербурга будут действовать ограничения дорожного движения из-за съемок фильма «Чистые». Автолюбителей предупредили, что 8 и 9 сентября следует учитывать актуальные изменения. Об этом сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на городской комитет по транспорту.

- С 16:00 8 сентября до 09:00 9 сентября перекроют движение по участку Миллионной улицы от Дворцовой площади до дома 28, а также по нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до Певческого моста и набережной Зимней канавки, - пишет издание.

Но это не все ограничения. По этим же адресам водителям будет запрещено останавливаться. К перечню добавятся также дома под номерами 4, 6, 7, и 8 на Дворцовой площади. Запрет на остановку будет действовать с 10 утра до полуночи 8 и 9 сентября. В ведомстве попросили заранее продумывать свои маршруты.

Когда снятый фильм выйдет на экраны, пока не сообщается.