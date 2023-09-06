Спрос на работников нефтегазовой отрасли резко вырос за полгода в Петербурге

Компании нуждаются в работниках нефтегазовой отрасли. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спрос на работников нефтегазовой отрасли заметно вырос в Петербурге. Количество вакансий за полгода увеличилось на шесть процентов. В целом по стране в сфере открылись 127,6 тысячи вакансий. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

- Самые востребованные специалисты в нефтегазовых компаниях на сегодняшний день – это водители, слесарь и машинист, инженер-конструктор, менеджер по продажам, сварщик, кассир, продавец, электромонтажник, разнорабочий, технолог, инженер ПТО, инженер по охране труда, токарь, - говорится в исследованию

Дефицитными специалистами в нефтяной отрасли остаются токари, слесари, сварщики, машинисты, электромонтажники. Эти же вакансии открыты и в других сферах, поэтому компаниям приходится жить в условиях конкуренции за кадры. Зарплаты в этой отрасли в Петербурге достигают почти 115 тысяч рублей, но это меньше, чем в других регионах.