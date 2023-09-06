Памятную доску в честь Ленинградского рок-клуба откроют 2 октября

Доску разместят в начале октября. Фото: КОСТРОВ Ярослав

Комитет по культуре Петербурга определился с датой установки памятной доски в честь Ленинградского рок-клуба. Событие запланировано на 2 октября. Об этом 6 сентября сообщает «Петербургский дневник».

- Мероприятие будет осуществлено силами администрации Центрального района и товарищества «Свободная культура» при содействии Комитета по культуре, – пишет издание со ссылкой на комитет.

Художник, создавший памятную доску, пожелал остаться неизвестным. Он выиграл специальный конкурс, и по его рисунку бронзовую доску отливали в американской кузнице. Сейчас табличка находится на пути в Северную столицу.

В честь открытия доски в Петербурге запланирован концерт. Организаторы пригласили певицу Женю Любич и группу «Пикник». Сейчас идут переговоры с исполнителями. Напомним, рок-клуб в доме 13 по улице Рубинштейна работал в 1980-1990-х годах.