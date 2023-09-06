Годовалый малыш обварился кипятком во время купания в Ленобласти

Малыш попал в больницу с ожогами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленобласти годовалый малыш попал в больницу после купания. Мама ребенка отвлеклась и мальчик дернул за кран с горячей воды. В итоге обжег себе различные части тела. Все произошло утром 4 сентября. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 4 сентября в Областную детскую больницу из дома в КП «Юкковский парк» был доставлен годовалый мальчик с термическим ожогом кипятком ягодиц, стоп и других органов, в тяжелом состоянии. У него поражено 15 процентов поверхности тела, - рассказал источник.

О семье ребенка известно, что она полная, благополучная и не состоит ни на каких учетах.

Подобная ситуация произошла в Петербурге в этот же день. Двухлетний ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии с ожогами груди, лица, стопы, руки. Поражено 9 процентов тела. Малыш опрокинул на себя кружку с кипятком.