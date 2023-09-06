Коэффициент индексации в Петербурге в 2024 году составит более 1,04

Смольный установил коэффициент индексации на 2024 год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге определили коэффициент индексации на 2024 год. Он составит 1,0495. Соответствующее постановление правительства Петербурга подписал губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Данный коэффициент нужен для индексации ряда выплат. Например, он коснется размеров различных мер социальной поддержки и ежемесячных денежных выплат по договору пожизненной ренты.

- Также индексация затронет размер компенсации общественным объединениям ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Петербурга расходов на оплату стоимости доступа интернету, - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на этот коэффициент проиндексируют размер финансирования расходов, которые связаны с оказанием бесплатной квалифицированной юридической помощи в Северной столице.