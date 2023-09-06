Петербурженка бросила кружку в лицо пенсионерке и попала под суд

Петербурженку будут судить за то, что она кинула кружку в лицо пенсионерке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительницу Петербурга обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью пенсионерке. Как выяснило следствие, женщины поссорились в одной из квартир дома 31 по проспекту Энергетиков. Но мирно конфликт у них не закончился. В порыве эмоций петербурженка бросила кружку в лицо пожилой даме. Теперь за это женщине придется ответить в суде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

- Прокурором района в защиту прав пострадавшей пенсионерки подано исковое заявление о возмещении морального вреда в размере 200 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направили на рассмотрение мировому судье судебного участка №85 Красногвардейского района Петербурга. Отметим, что максимальное наказание, которое грозит петербурженке, предусматривает до двух лет лишения свободы.