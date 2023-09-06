Петербуржец залез в крематорий для животных и попал в реанимацию с ожогами

Мужчину отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Посещение кладбища обернулось больничной койкой для жителя Петербурга. Мужчина пришел к месту захоронения животных и, вероятно, замерз. Тогда в его голову пришла идея забраться в печь для кремации умерших питомцев. С серьезными ожогами 6 сентября парня отвезли в реанимацию. Об этом сообщает «Мойка 78».

- В ночь на 6 сентября из НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе поступила информация о госпитализации 27-летнего мужчины. Его забрали с городского кладбища для животных на Электропультовцев, - пишет издание.

Мужчина сильно пострадал из-за своего поступка. Ожоги диагностировали на 20 процентах тела. Петербуржец повредил туловище, руки и ноги. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Специалисты делают все, чтобы мужчина скорее поправился. Точные причины и обстоятельства его поступка пока не известны.