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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 8:59

Петербуржец залез в крематорий для животных и попал в реанимацию с ожогами

Житель Петербурга залез в печь для кремации на кладбище для животных и попал в реанимацию с сильнейшими ожогами
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

Мужчину отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Посещение кладбища обернулось больничной койкой для жителя Петербурга. Мужчина пришел к месту захоронения животных и, вероятно, замерз. Тогда в его голову пришла идея забраться в печь для кремации умерших питомцев. С серьезными ожогами 6 сентября парня отвезли в реанимацию. Об этом сообщает «Мойка 78».

- В ночь на 6 сентября из НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе поступила информация о госпитализации 27-летнего мужчины. Его забрали с городского кладбища для животных на Электропультовцев, - пишет издание.

Мужчина сильно пострадал из-за своего поступка. Ожоги диагностировали на 20 процентах тела. Петербуржец повредил туловище, руки и ноги. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Специалисты делают все, чтобы мужчина скорее поправился. Точные причины и обстоятельства его поступка пока не известны.