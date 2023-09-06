Синоптик Колесов пообещал Петербургу тепло выше +20 градусов к выходным

Тепло до +20 градусов ожидается в Петербурге 8 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теплая погода придет в Петербург к концу рабочей недели. Так, в пятницу, 8 сентября, воздух прогреется до +20 градусов. А в выходные, 9 и 10 сентября, столбик термометра поднимется еще выше. При этом сильного ветра и дождей не ожидается. В целом, в выходные будет прекрасная погода для прогулок. Такой прогноз передал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.

- Погода очень хорошая, антициклон, мало облаков и почти нет ветра. Днем все отлично, солнечно и сухо. С пятницы температура воздуха опять приблизится к +20 градусам, а в дальнейшем будет еще выше, - отметил синоптик.

Однако в ближайшие дни, 7, 8 и даже 9 сентября, на восток Ленобласти могут прийти ночные заморозки. Столбик термометра может опускаться аж до +2...+7 градусов. Но такие низкие температуры будут наблюдаться лишь в середине ночи.