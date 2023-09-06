Стартовал прием заявок для волонтеров Международной выставки-форума «Россия»

Выставка-форум пройдет в Москве. Фото: t.me/gowithRussia

На Международную выставку-форум «Россия», которая откроется 4 ноября 2023 года, начали искать волонтеров. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщила официальная пресс-служба форума.

- Оставить заявку и ознакомиться с критериями отбора могут лица старше 18 лет до марта 2024 года, - говорится в сообщении.

Кроме этого, объявлен старт регистрации на федеральный Просветительский марафон Российского общества «Знание» — Знание.Первые. Там обсудят современные достижения страны, которые способствуют ее развитию и повышают авторитет государства на международном уровне.

Форум пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. 5 сентября администрация события объявила, что до начала выставки осталось всего 60 дней.

КОНКРЕТНО

Оставить заявку, чтобы стать волонтером, можно на сайте.

Регистрация на Просветительский марафон «Знание. Первые» доступна на сайте.