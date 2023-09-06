Пьяную женщину за рулем с младенцем в машине поймали в Петербурге

Машину автоледи поместили на штрафстоянку. Фото: vk.com/dorinspb

Сотрудники ГИБДД в Петербурге 5 сентября задержали женщину, которая ездила пьяной за рулем. О ней полицейским сообщили очевидцы. В салоне автомобиля находился новорожденный малыш – ему всего один месяц. Когда автоледи задержали, полицейские стали свидетелями ее ссоры с мужем. Об этом сообщает паблик «Дорожный испектор» во ВКонтакте.

- Когда мужчина и женщина выясняли отношения, мы с инспекторами больше всего переживали, чтобы ребенок не выпал из люльки. Мотало его как пакет с продуктами. И он не был пристегнут, - рассказал очевидец случившегося.

На женщину составили административный протокол за управление машиной в состоянии опьянения. Теперь ей грозит лишение водительских прав и штраф. Сотрудники решают вопрос о еще одном протоколе – за ненадлежащие исполнение родительских обязанностей. Автомобиль поместили на штрафстоянку.