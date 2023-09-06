Пауэрбанк загорелся в рюкзаке семиклассницы в школе в Петербурге

Пауэрбанк задымился в рюкзаке у школьницы в гимназии №642 в Петербурге. Фото: t.me/dtp_spb78

Коридор гимназии №642 в Петербурге затянуло дымом днем 6 сентября. Оказалось, что причиной этому послужил загоревшийся в рюкзаке семиклассницы пауэрбанк. Школьники в соцсетях быстро начали делиться видео с места происшествия с громким заголовком, что зарядное устройство взорвалось. Однако взрыва не было. Как уточнили в пресс-службе учебного заведения, паэрбанк лишь задымился, и его быстро потушили.

- В гимназии приняли решение об эвакуации обучающихся. Эвакуация прошла организованно в штатном режиме. Пострадавших нет, - добавили в пресс-службе школы.

Уточняется, что все произошло в четвертом корпусе гимназии на Морской набережной, 15к2. После ЧП уроки продолжили по расписанию. Кроме того, инцидент никак не отразился на работе учебного заведения во второй половине дня. Продленка, внеурочная деятельность, школьный спортивный клуб и прочее будут работать в обычном режиме.