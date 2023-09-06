Более 99 процентов многоквартирных домов Петербурга подготовили к отопительному сезону

Все многоквартирные дома Петербурга будут готовы к отопительному сезону к 15 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Холода уже близко, а значит скоро начнется отопительный сезон. В Петербурге к 1 сентября акты готовности к нему получили 99,87 процентов многоквартирных домов. А всего их в городе более 24 тысяч. Сейчас довести до полной технической готовности к предстоящим холодам осталось лишь порядка двух десятков домов. Но эти работы завершаются, и уже к 15 сентября все многоквартирные дома будут готовы к отопительному сезону. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов.

- Никаких сомнений в том, что к 15 сентября паспорта готовности к отопительному сезону всех многоквартирных домов в Петербурге будут подписаны, нет, - отметил Зотов.

По его словам, на готовность объектов к отопительному сезону повлиял самый большой за всю историю города объем финансирования текущего ремонта. А именно на замену отопительных приборов, приведение в порядок тепловых пунктов многоквартирных домов, наведение порядка в подвалах и прочее выделили почти 5,5 млрд рублей. Из них на данные цели уже потратили 3,5 млрд.