Больше 1,5 тысячи зданий в Петербурге капитально отремонтировали в 2023 году

В Петербурге в 2023 году капитально отремонтировали более 1,5 тысячи зданий. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге в 2023 году в планах было капитально отремонтировать почти 2,7 тысячи зданий. Более чем на полутора тысячах объектов эти работы уже завершили. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов.

- Программа капитального ремонта выполняется опережающими темпами, - отметил он.

Кроме того, в 2023 году впервые в истории города в программу вошли те здания, которые не успели отремонтировать в прошлом году. Тогда из порядка 2 тысяч объектов сдали 1,7 тысячи.

- Почти 300 объектов выполняются в текущем году по тем обязательствам и по тем контрактам, которые заключили в рамках краткосрочного плана на 2022 год, - указал Зотов.

По словам председателя жилищного комитета, сейчас этот план исполнили почти на 93 процента, однако к концу года он достигнет 96 процентов.