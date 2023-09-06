20 петербуржцев попали в больницы из-за отравления грибами в 2023 году

Петербуржцы попадают в больницу из-за отравления грибами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Статистика по отравлению грибами стала известна 6 сентября. Оказалось, что в 2023 году в больницы Петербурга после поедания непонятных лесных угощений попали уже 20 человек. Грибной сезон сейчас в самом разгаре, так что эта цифра еще может увеличиться. О ситуации на пресс-конференции ТАСС рассказала начальник отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Инна Соколовская.

- В прошлом году из-за отравлений грибами пострадали 24 человека из Петербурга, - отметила специалист.

Она объяснила, что даже хорошие качественные грибы – это тяжелая пища, которую можно употреблять только полностью здоровым людям. Детям до 14 лет тоже не рекомендуется есть лесные угощения из-за содержания в нем хитина.

В Ленобласти немного иная статистика. Пока известны данные лишь за прошлый год - тогда из-за грибов в больницы попали пять человек.