Лифты в многоквартирных домах Петербурга заменят к 2025 году

Лифты в домах Петербурга обновят к 2025 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Согласно федеральному закону с 2025 года в России запретят продлевать срок эксплуатации лифтов. В связи с этим в Петербурге начали активно их обновлять. Всего в Северной столице насчитывается порядка 45 тысяч лифтов. Из них более чем у 7,1 тысячи истекает или уже истек срок эксплуатации. Только за последние три года в домах Северной столице поставили более 5 тысяч новых лифтов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов.

- В 2021 году в Петербурге заменили 1,1 тысячи лифтов, в 2022 году - почти 1,5 тысячи. А в этом году мы уже переступили отметку в 2,4 тысячи лифтов. Но к концу года эта цифра увеличиться на пару десятков, так как работы продолжаются, - указал Зотов.

На 2024 году в Петербурге запланировали заменить еще порядка 2,5 тысячи лифтов. Председатель жилищного комитета отметил, что с 2025 года те лифты, у которых будет истекать срок эксплуатации, будут сразу же отправлять на капитальный ремонт.