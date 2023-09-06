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НовостиОбщество6 сентября 2023 13:27

Первые осенние заморозки ожидаются в Ленобласти 7 и 8 сентября

Они будут кратковременными, только в середине ночи
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Ленобласть постепенно приходит осень.

В Ленобласть постепенно приходит осень.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о ближайших заморозках в Ленобласти. Уже сейчас в регионе прохладно и льют кратковременные дожди. Холодный воздух пришел и в Северную столицу, и в область. Такую информацию специалист опубликовал в своем телеграм-канале.

- В ближайшие две-три ночи по территории области будут очень низкие ночные температуры. В предстоящую ночь на большей части территории области, 8 и даже еще 9 числа на востоке области температура воздуха будет опускаться до +2…+7 гр., кроме, конечно прибрежных к Финскому заливу и Ладоге районов, - рассказал Александр Колесов.

Заморозки ожидаются кратковременные, лишь в середине ночи. Они могут наступить в четверг и пятницу на этой неделе. Днем при этом прогнозируют солнечную и сухую погоду. С пятницы воздух снова будет прогреваться выше 20 градусов.