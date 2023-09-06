Взносы за капремонт могут увеличить втрое в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный рассматривает возможность индексации взносов на капитальный ремонт в жилых комплексах Петербурга. Увеличивать плату планируют на уровень инфляции. Так, за один квадратный метр петербуржцы заплатят не 12, а 38 рублей. Об этом в среду 6 сентября сообщил глава жилищного комитета Олег Зотов во время пресс-конференции в «Интерфаксе».

– Власти города на Неве прорабатывают вариант индексации размера взноса примерно 4,5 процента. Но окончательное решение пока что не приняли, – уточнил чиновник.

Он также добавил, что уровень экономически обоснованного тарифа сегодня неприемлем. Но оставлять стоимость оплаты на прежнему уровне также невозможно. Причиной стал рост цен на материалы, а также строительно-монтажные работы.

К слову, общая стоимость краткосрочной программы капитального ремонта в Петербурге на текущий, 2023 год составила порядка 30 миллиардов рублей. Шесть из них поступили из бюджета.