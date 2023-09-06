Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость6 сентября 2023 17:34

Смольный разрешил построить жилой комплекс на месте завода «Петрохолод»

Производство «Петрохолода» перенесли на «Айсберри» в Ярославскую область в 2020 году
Элеонора КУРЮМОВА
Смольный разрешил построить жилой комплекс на месте завода «Петрохолод».

Смольный разрешил построить жилой комплекс на месте завода «Петрохолод».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Группа компаний «ПСК» сможет застроить многоквартирными домами территорию бывшего завода «Петрохолод». Производство располагалось в Калининском районе Петербурга. Ранее работы на участке саботировали градозащитники, выступавшие против сноса исторических корпусов на Полюстровском проспекте. Об этом пишет РБК Петербург.

– Производство мороженого «Петрохолода» решили перенести на новый завод «Айсберри» в Ярославской области три года назад. Теперь на территории предприятия появится многоквартирный жилой дом с пристройками и подземным, – уточняет издание.

Как оказалось, комплекс вместимостью 2,1 тысячи квартир достигнет в высоту почти 40 метров. Разрешение на его возведение закончится в начале сентября 2026 года. Площадь застройки на одном из участков составит 3,7 гектара. Около дома также построят детский сад и школу. Проект по площади оценивается в 103,3 тысячи квадратных метров.