Смольный разрешил построить жилой комплекс на месте завода «Петрохолод». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Группа компаний «ПСК» сможет застроить многоквартирными домами территорию бывшего завода «Петрохолод». Производство располагалось в Калининском районе Петербурга. Ранее работы на участке саботировали градозащитники, выступавшие против сноса исторических корпусов на Полюстровском проспекте. Об этом пишет РБК Петербург.

– Производство мороженого «Петрохолода» решили перенести на новый завод «Айсберри» в Ярославской области три года назад. Теперь на территории предприятия появится многоквартирный жилой дом с пристройками и подземным, – уточняет издание.

Как оказалось, комплекс вместимостью 2,1 тысячи квартир достигнет в высоту почти 40 метров. Разрешение на его возведение закончится в начале сентября 2026 года. Площадь застройки на одном из участков составит 3,7 гектара. Около дома также построят детский сад и школу. Проект по площади оценивается в 103,3 тысячи квадратных метров.