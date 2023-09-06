Сотрудника МО Петербурга обвинили в халатности из-за пострадавшего ребенка. Фото: t.me/gsuskrf_spb

Перед судом Петербурга предстанет сотрудник администрации округа Озеро Долгое Приморского района. 41-летнего мужчину обвиняют в халатности из-за пострадавшего на детской площадке ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Северной столицы.

– Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении начальника отдела благоустройства. Ранее специалисты докладывали о ситуации главе центрального СК России, – уточнили в пресс-службе комитета.

Следователи считают, что обвиняемый недостаточно качественно контролировал состояние муниципального имущества. Из-за этого прошлым летом на детской площадке серьезно пострадал подросток. 14-летняя девочка качалась маятниковых качелях. Но внезапно крепления порвались, а сам снаряд упал. Школьница получила многочисленные травмы. Медики определили, что здоровью ребенка причинили тяжкий вред. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.