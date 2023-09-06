300 человек устроились на предприятия Петербурга с помощью QR-кодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге усовершенствовали систему поиска сотрудников на промышленные предприятия города. Теперь подать резюме можно с помощью QR-кодов с баннеров, развешанных по городу. Таким образом на заводы Северной столицы устроились более 300 человек. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал вице-губернатор Кирилл Соловейчик.

– Новый механизм рекрутинга мы запустили в рамках программу «Петербург заводской». Когда на QR-код наводят камеру телефона, мгновенно открывается витрина предприятий, ищущих сотрудников. Далее заполнить в заявке нужно буквально несколько строчек, – пояснил вице-губернатор города на Неве.

Он добавил, что созданное письмо уходит напрямую предприятию. Кроме того, чиновник уточнил, что большинству специалистов Петербурга требуется переобучение. Поэтому город делает ставку на открытие новых образовательных центров при крупнейших предприятиях города. Их сейчас в Северной столице насчитывается порядка 17.