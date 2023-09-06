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НовостиДосуг6 сентября 2023 19:07

Смольный определил новый порядок контроля за аттракционами

Контролировать состояние аттракционов будет государственная техническая инспекция
Элеонора КУРЮМОВА
Смольный определил новый порядок контроля за аттракционами.

Смольный определил новый порядок контроля за аттракционами.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Петербурге определили новый порядок госнадзора за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов. Накануне Александр Беглов подписал соответствующее постановление правительства. Теперь контролировать соблюдение техрегламентов и безопасность снарядов будет государственная техническая инспекция (ГТИ). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Мы реформируем надзорную деятельность в России, чтобы обеспечить максимально соблюдение владельцами аттракционов всех условий и требований. Так мы ощутимо увеличим безопасность и снизим количество несчастных случаев во время отдыха посетителей, – рассказали в Смольном.

Как подчеркнули в пресс-службе, ГТИ сможет также применять административное воздействие к владельцам неисправного оборудования. К слову, ранее правительство города приняло закон о предмете регионального госконтроля за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов.