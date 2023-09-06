Смольный определил новый порядок контроля за аттракционами. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Петербурге определили новый порядок госнадзора за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов. Накануне Александр Беглов подписал соответствующее постановление правительства. Теперь контролировать соблюдение техрегламентов и безопасность снарядов будет государственная техническая инспекция (ГТИ). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Мы реформируем надзорную деятельность в России, чтобы обеспечить максимально соблюдение владельцами аттракционов всех условий и требований. Так мы ощутимо увеличим безопасность и снизим количество несчастных случаев во время отдыха посетителей, – рассказали в Смольном.

Как подчеркнули в пресс-службе, ГТИ сможет также применять административное воздействие к владельцам неисправного оборудования. К слову, ранее правительство города приняло закон о предмете регионального госконтроля за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов.