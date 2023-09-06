Восемь многодетных семей Петербурга получили микроавтобусы. Фото: пресс-служба Смольного

Александр Беглов в эту среду 6 сентября вручил ключи от микроавтобусов восьми многодетным семьям из Петербурга. Для младших членов ячейки общества на торжественной церемонии в Смольном предусмотрели сладкие подарки. К концу первого осеннего месяца автомобили получат еще 15 пар с детьми.

– Город активно поддерживает многодетные семьи, а также реализует поручение президента. На таком подарке всем вместе можно поехать на дачу, отдохнуть за городом и даже отправиться в путешествие, – подчеркнул губернатор города.

С его слов, количество многодетных семей в Северной столице ежегодно растет. К 2023 году их насчитывается порядка 53 тысяч. В общей сложности в них воспитывается более 172 тысяч детей. Подобная мера поддержки петербуржцев действует уже 14 лет. С 2009 года транспорт получили 395 семей. Только в мае этого года ключи передали 84 многодетным семьям.