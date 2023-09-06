Водитель грузовика попал в больницу из-за ДТП в Тосненском районе Ленобласти. Фото: vk.com/dorinspb

В Тосненском районе Ленобласти на трассе «Россия» около восьми часов вечера произошло ДТП между двумя большегрузами. Один из грузовиков очень плотно прижимался к впереди идущей фуре из-за чего и влетел в нее на полном ходу. Любитель «сидеть на хвосте» у других участников дорожного движения попал в больницу. Об этом пишет «Дорожный инспектор».

– Не первый раз замечаю, что грузовики любят ехать вплотную к другим автомобилям. Соблюдайте дистанцию, – написал автор блога.

61-летнего водителя грузовика Volvo с полуприцепом передали фельдшерам бригады скорой помощи. Они в свою очередь доставили пострадавшего в медучреждение. Там медики оценили его состояние как средней степени тяжести. Примерно в такой же кондиции находится передняя часть кузова фуры. Лобовое стекло превратилось в осколки и мелкую крошку, а металлическая часть просто вмялась.