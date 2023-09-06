Водитель «БМВ» протаранил два авто и снес столб на Дунайском проспекте Петербурга. Фото: скриншот видео

Очень неаккуратного водителя заметили петербуржцы в боковом проезде у одного из домов на Дунайском проспекте Петербурга. Мужчина по неизвестным причинам решил использовать озелененный тротуар как проезжую часть. И влетел на полном ходу в два автомобиля, после чего снес столб. Пострадавшие автолюбители опубликовали видео с места ДТП в телеграм-канале «Мегаполис».

– Умелец, нечего сказать. Протаранил две машины, сам остался без колеса, – рассказала свидетельница происшествия.

По словам очевидцев, этот автомобиль давно успел прославиться на дорогах Северной столицы. Только за последний год он стал участником минимум пяти ДТП. Комментаторы даже предположили, что его госномер обладает какой-то магической силой из-за комбинации цифр. Как рассказали свидетели аварии, мужчина отказался пройти первичное медосвидетельствование при понятых.