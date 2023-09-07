Виновница ДТП с погибшим пассажиром на шоссе Петербурга отделалась условкой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербурженку приговорили к двум годам условного лишения свободы из-за нарушения ПДД. Как рассказали правоохранители Петербурга, она превысила скорость и влетела в столб. Из-за этого мужчина, сидевший на заднем пассажирском сидении, скончался. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Два года назад автоледи ехала по Приморскому шоссе в идеальных для передвижения условиях на проезжей части. Но ее спутник на заднем сидении не был пристегнут ремнем, – уточнили в пресс-службе ведомств.

Водитель не выдержала необходимый боковой интервал до правого края дороги, выехала на обочину, где и на полном ходу влетела в столб. Мужчина серьезно пострадал, но скончался не на месте происшествия, а в больнице от тупой сочетанной травмы тела.

Кроме того, решением суда женщине запретили управлять автомобилем в течение двух лет и десяти месяцев.