Жилой комплекс появится на месте бывшей территории «Севкабеля» в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга согласовали проект строительства жилых комплексов на месте бывшей территории «Севкабеля». Там компания «Метеор» планирует возвести пять десятиэтажных корпусов и один пятиэтажный. Об этом сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Северной столицы.

– Работы будут вестись на бывшей проходной завода «Севкабель», расположенной на Кожевенной линии. Площадь предполагаемой застройки составляет 10,2 гектара, – говорится в документации комитета.

К слову, несколько лет назад этот участок выкупила компания «ЛСР». Там фирма собиралась возводить элитный квартал. Но этим летом группа перепродала территорию другому застройщику – «Легенде». Кроме того, решается и вопрос строительства детского сада, а также школы вместимостью в 140 мест и 550 мест соответственно.