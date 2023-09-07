Причиной загрязнения реки Кусинка в Ленобласти оказались водоросли

Инспекторы обследовали реку после жалоб местных жителей. Фото: eco.lenobl.ru

Экоактивисты из Ленобласти забили тревогу: река Кусинка, расположенная в Киришском районе региона, вся покрылась пеной. Сперва местные жители решили, что виной всему разлив химии или сброс в акваторию навозных масс. Но причиной стали отмирающие сине-зеленые водоросли. Об этом пишет «Online47».

– Нет причин для беспокойства. Во время обследования реки специалисты действительно обнаружили большое количество пены, особенно у берегов реки. Но сбросов техногенного характера здесь не наблюдается, – цитирует издание сотрудников эконадзора.

Как пояснили эксперты из ведомства, после отмирания водорослей большое количество органики остается в воде. Молекулы появляющихся кислот взаимодействуют с водой и воздухом. Так на поверхности и появляются белесые, даже пушистые сгустки. Пена не опасна и пропадет в ближайшие дни.