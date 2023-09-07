Невский проспект перекроют 12 сентября из-за крестного хода

Невский проспект будет перекрыт. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 11 и 12 сентября ограничат движение по дорогам из-за крестного хода. Изменения коснутся и Невского проспекта, который будет перекрыт с 8:00 до 13:30 от дома 175 до площади Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

- 11 и 12 сентября в городе пройдут мероприятия, посвященные Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Поэтому на некоторых улицах Центрального района будет ограничено автомобильное движение, - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, для водителей будет действовать запрет на остановку на площади Александра Невского. Сузят также дорогу от Чернорецкого переулка до моста Александра Невского и до Невского проспекта. Эти ограничения введут с 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября.

Помимо всего прочего, с 00:00 до 23:59 12 сентября запрет на остановку распространяется на участки Казанской улицы, набережной канала Грибоедова, переулка Сергея Тюленина, Невского проспекта.