Прохладную, но сухую погоду принесет циклон в Петербург 7 сентября

В Петербурге будет прохладно, но сухо. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В четверг, 7 сентября, на погоду в Петербурге повлияет восточная периферия антициклона. В Северной столице ожидается переменная облачность. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Обойдется без дождей, а температурные показатели будут близки к климатической норме, - говорится в сообщении.

Температура воздуха 7 сентября составит от 17 до 19 градусов в Петербурге. В Ленобласти будет от 15 до 20 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в в секунду.

Атмосферное давление немного упадет и составит 768 миллиметров ртутного столба, а это выше нормы. В пятницу при этом осадков не предвидится, станет немного теплее. Воздух прогреется до 18-20 градусов.