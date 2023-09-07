Детский сад загорелся на улице Ленсовета в Петербурге

В Петербурге полыхал детский сад. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Здание детского сада загорелось в Московском районе Северной столицы рано утром 7 сентября. Пожар начался около семи часов утра. Сообщение об этом поступило в МЧС. О случившемся сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В двухэтажном здании детского сада на улице Ленсовета начался пожар в небольшом помещении. Пламя охватило территорию площадью два квадратных метра, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Специалисты справились с огнем всего за 20 минут. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Проводилась ли эвакуация - не сообщается.

На место происшествия выезжали четыре пожарные машины и 17 спасателей ведомства. Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять дознаватели. Об изменении режима работы дошкольного учреждения информации нет.