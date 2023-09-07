Пожилой доцент вуза перевел мошенникам 4,3 млн рублей в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге доцент высшего учебного заведения попался на удочку мошенников. Пожилого кандидата наук «развели» на 4,3 миллиона рублей. 74-летний мужчина не сразу раскрыл обман, но когда все-таки понял, сразу обратился в полицию. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 7 июля днем пожилому ученому на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником «Центробанка», - рассказал источник.

Ну а дальше по банальной схеме – мужчине доступно объяснили, что его деньги находятся под угрозой. Тут доцент запереживал, поверил и отправил свои деньги на указанные мошенниками счета. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники правоохранительных органов будут расследовать преступление, чтобы вернуть честно заработанные миллионы крупному специалисту в вопросах радиотехники.